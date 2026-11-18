RFV Barend Krausz: "Mastantuono tornerà a Firenze carico. Può arrivare a segnare 15 gol"

Barend Krausz, agente esperto di calcio argentino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" parlando così di Mastantuono e non solo: "I gol in nazionale fanno sempre bene anche se sono contro il Costa Rica, è importante fare gol e fare parte del nuovo progetto dell'Argentina che è comunque la seconda al mondo per livello. Un giocatre che in una nazionale di questa portata riesce ad inserirsi, ad essere un titolare e incidere non può fare altro che bene alla Fiorentina. Ritorna un giocatore ancora più carico e motivato e quando un ragazzo di 20 anni è in allegria non può fare altro che bene. I viola hanno bisogno del miglior Mastantuono perché la situazione è ancora delicata".

Sul tipo di gol che ha fatto: "Queste rasoiate stanno diventando un suo marchio di fabbrica. Purtroppo la Fiorentina in questo momento deve fare un gol in più degli altri perché ne subisce troppo".

A quale quota di gol può arrivare secondo lei? E pensa che questo entusiasmo possa in un certo senso distrarlo? "Può arrivare tra i dodici e i quindici gol. Non è uno che si tira indietro quando c'è da calciare. Il ragazzo poi è posato e serio, poi non c'è popolazione al mondo più attaccata alla maglia della nazionale degli argentini, è un paese che vive di pallone. Per Mastantuono far parte di questo nuovo progetto è il massimo".

A Pellegrino invece cosa manca per andare in Nazionale? "L'Argentina non gioca con il nove classico. Poi con la doppia cittadinanza e il fatto che potrebbe giocare anche per l'Italia lo trascurano. Pellegrino però può e deve migliorare. Quando arrivò Batistuta il primo anno non era molto meglio di Pellegrino, poi è migliorato tantissimo ed è diventato quello che è diventato. Pellegrino è un ragazzo umile che ha voglia di migliorare e facendolo potrà essere un elemento importante per questa squadra".

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