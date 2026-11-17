L'ex tecnico della Salernitana: "Ranieri ottimo terzino. Ecco di cosa ha bisogno Dragusin"

Gianfranco Cinello, allenatore che è stato il vice di Stefano Colantuono nell'esperienza alla Salernitana, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio rispondendo prima a una domanda sul rendimento di Dragusin, suo giocatore in granata insieme a Luca Ranieri: "L'ho allenato con Colantuono alla Salernitana. Noi giocavamo a tre ma anche a quattro e lui aveva fatto molto bene ma accanto a lui aveva Fazio, giocatore molto forte nella marcatura. Lo proteggeva. Dragusin è bravo nell'anticipo e nella gestione della palla, è meno attento al particolare difensivo. Secondo me le grandi difese sono sempre state formate da due centrali, uno dei quali ha più caratteristiche di copertura e di attenzione e l'altro con predisposizione all'anticipo e alla giocata con i piedi. Questo mix di qualità fa sì che il reparto che gioca a due centrali, abbia una buona solidità".

Ranieri potrebbe giocare da terzino sinistro?

"Ho allenato anche lui alla Salernitana. Abbiamo giocato qualche partita a tre e lui faceva il cinque, ma abbiamo giocato quasi sempre a quattro e il nostro terzino sinistro era proprio Ranieri. Ci ha fatto anche diversi gol: in quel ruolo ha più di un vantaggio, è solido perché nasce difensore, ma quando sale è bravo a chiudere l'azione e ha anche il piede giusto. Io lo vedo molto bene come quarto di sinistra".

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