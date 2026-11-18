La designazione arbitrale di Monza-Fiorentina: partita affidata a Doveri

Sono ufficiali le designazioni arbitrali dell'12a giornata di Serie A con Monza-Fiorentina, in calendario lunedì sera alle 20.45 allo Stadio Brianteo, che è stata affidata al signor Daniele Doveri della sezione di Roma. Gli assistenti sono Monaco e El Filali, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Il Var è stato affidato a Volpi mentre l'assistente al Var sarà Marini. Questa la squadra arbitrale completa:

MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h. 20.45

DOVERI

MONACO – EL FILALI

IV: BONACINA

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI