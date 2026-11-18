La designazione arbitrale di Monza-Fiorentina: partita affidata a Doveri
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Sono ufficiali le designazioni arbitrali dell'12a giornata di Serie A con Monza-Fiorentina, in calendario lunedì sera alle 20.45 allo Stadio Brianteo, che è stata affidata al signor Daniele Doveri della sezione di Roma. Gli assistenti sono Monaco e El Filali, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Il Var è stato affidato a Volpi mentre l'assistente al Var sarà Marini. Questa la squadra arbitrale completa:
MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h. 20.45
DOVERI
MONACO – EL FILALI
IV: BONACINA
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
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