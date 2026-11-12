RFV Napolitano: "Ricapitalizzazione di 100 milioni per la Fiorentina: ecco come funziona"

Salvatore Napolitano, giornalista esperto di bilanci e questioni finanziarie, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" per fare il punto sul bilancio pubblicato dalla Fiorentina oggi (qui i dettagli): "Il dato principale è legato alla perdita di 136 milioni. E' una perdita record della storia della Fiorentina. Ovviamente va considerata la stagione sportiva 2025/26. Per fare un termine di paragone: negli anni precedenti della gestione Commisso le perdite complessive erano state di poco inferiori ai 70 milioni di euro. Quindi in un solo anno le perdite sono state quasi il doppio rispetto alla somma di quelle registrate negli anni Commisso. Le plusvalenze sono crollate l'anno passato: poco più di 2 milioni (fatte con le uscite di Lucchesi al Monza e Pablo Marì in Arabia) contro le oltre 50 nell'anno precedente".

Napolitano ha spiegato anche un altro dettaglio legato ai rendiconti societari: "Nel bilancio c'è scritto anche che i Commisso nell'ultima stagione hanno messo oltre 100 milioni di euro. Fino alla morte di Rocco Commisso l'attenzione al bilancio era stata maniacale. Poi ora arriva un dato, quello dei 136 milioni di perdite. Bisogna capire se si è trattato semplicemente di un anno particolare o se questo è il nuovo modus hoperandi. Per quanto riguarda questa ricapitalizzazione, dal momento che una società perde così tanti soldi in un anno solo, c'è un problema legata ai parametri che richiede la Federcalcio per l'iscrizione ai campionati. Il costo del lavoro allargato non può superare il 70% del fatturato. Questo parametro la Fiorentina l'ha abbondantemente sforato. Pensate che il costo dei tessrati è stato di circa 115 milioni di euro su un fatturato di circa 155 milioni di euro. In più va aggiunto l'ammortamento legato ai calciatori (55 milioni) e capite che il 70% è stato sforato. La Federcalcio ha queste regole ferree ma chiude gli occhi se una proprietà immette soldi freschi nel sistema calcio. Lo ha fatto tranquillamente col Como e lo fa con la Fiorentina".

Qui il podcast con l'intervento completo