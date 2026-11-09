Peccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...

Pareggio viola di buone trame di gioco, di sofferenza, di una mentalità in crescita, ma anche pieno dei soliti limiti: altri due gol presi e adesso le reti al passivo sono 25 addirittura. Un dato abnorme rispetto a 11 giornate di campionato. Un’altra gioia potenzialmente strozzata in gola perché i viola sono stati in vantaggio due volte contro una Juventus con alcuni difetti, ma anche con alcuni elementi di qualità.

I bianconeri hanno avuto le loro occasioni, ma De Gea si è opposto bene, tranne che in occasione del 2-2 quando ha sfarfallato sulla testa di Bremer. E sul pari di Woltemade - al primo centro in serie A - Viery si è fatto bere da Kolo Mouani, mentre Dragusin ha lasciato due metri al tedesco che lo ha seccato. Non ci siamo con la fase difensiva, non ci siamo con la difesa. Questo è il vero problema. Vanoli ha detto di essere pronto a lavorarci parecchio perché lui per primo, ex difensore, ha rabbia nel vedere simili spettacoli. Ma anche lui e il sui staff sicuramente devono dare qualcosa in più. Forse questa difesa avrebbe bisogno di sedute supplementari.

Peccato perché la Fiorentina con la Juventus ha mostrato una crescita sul piano della mentalità e del gioco. Questa squadra ha una vocazione offensiva ed è portata a costruire. Deve insistere in questa missione. Pedro oltre ad aver fabbricato l’assist sul corner di Pellegrino, ha prodotto una buona prestazione. Uno così non può stare fuori. Così Pellegrino: intanto è arrivato al quinto gol stagionale, il primo di testa - finalmente hanno cominciato a recapitargli dei cross -, ma non solo. L’argentino migliora gara dopo gara nel gioco per la squadra.

Poi Oulai: quando è uscito per fare spazio a Fagioli il Franchi si è alzato in piedi ad applaudirlo. Prestazione convincente anche se il ragazzo bisogna che si disciplini: protesta troppo, becca i cartellini e la situazione si aggrava perché praticando un gioco di interdizione duro, il rosso è sempre dietro l’angolo. Deve lavorare su stesso, aiutato anche da Vanoli, ma sul calciatore non ci sono discussioni: è forte ed ha margini di miglioramento molto grandi. Oulai era stato invocato giustamente dalla maggior parte dei tifosi e della critica. Quindi Njie. Lo svedese è arrivato al terzo gol consecutivo, è in netto crescendo. Il suo talento può esplodere definitivamente anche se ci vorrà un po’ di pazienza. La nazionale gli farà bene.

Nota a parte: abbiamo dei dubbi sul gol di Bremer, sospetto braccio e anche sulla rete annullata a Dragusin per la spinta al capitano della Juve. Per inciso sospetto anche un tocco di mano di Joao Mario. I tifosi hanno fatto la loro parte: prima accogliendo il pullman in arrivo al Franchi con cori e fumogeni e dopo allo stadio. Bella coreografia e sostegno totale. La comunità viola sa comprendere quando è il momento giusto per spingere sull’acceleratore.