Andreazzoli: "A Croci ho detto di non ascoltare le voci su di lui. Qui sono ringiovanito di 20 anni"

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un'intervista nel corso della quale ha parlato del suo arrivo in viola e non solo: "Ho deciso di tornare a lavorare con i giovani dopo tanti anni grazie alla chiamata del ds Paratici che non conoscevo personalmente prima di questa occasione. Mi ha sorpreso con la sua telefonata perché non è usuale affidare la panchina di una Primavera a un tecnico 'datato' come me. Spesso le società fanno scelte diverse. Ma io non sono affatto pentito di aver risposto positivamente a questa proposta, prima di tutto perché lavoriamo in centro sportivo da sogno come il Viola Park e poi perché da quando sono tornato ad allenare lo scorso luglio, sono ringiovanito di 20 anni. Ho incontrato persone stupende, a cominciare dal direttore Angeloni, c'è grande sintonia e i ragazzi stanno crescendo in modo incredibile. Noi ce la mettiamo tutta perché ci sentiamo in debito con questi giovani. Penso che nei settori giovanili debbano lavorare tecnici che facciano solo questo di mestiere e non allenatori che usano le squadre per lanciare la propria carriera, servono figure dedicate".

Poi parlando di Federico Croci, talento del 2010 che parteciperà anche al Mondiale U17 da sotto età: "È un ragazzo dolcissimo e bravissimo. Sta incontrando qualche difficoltà perché non è mai rimasto molto nella stessa squadra e ha sempre giocato con ragazzi più grandi senza avere una collocazione fissa e continuativa in Nazionale. Dopo il ritiro in prima squadra il suo atteggiamento è stato molto positivo. Prima di partire per il ritiro con l'U17 stamani gli ho parlato e l'ho salutato dicendogli di non ascoltare le cose che dicono di lui, gli ho anche ribadito che al momento non è un giocatore forte ma che potrà diventarlo tramite il lavoro. Poi gli ho anche detto che non deve ascoltare le voci che arrivano da fuori. Per fortuna non si fa molto condizionare ma intorno a lui ci sono troppe pressioni che arrivano in anticipo rispetto a cosa potrà diventare realmente. Dovrà dimostrare sul campo che potrà fare il calciatore ad alti livelli, per il momento è un ragazzo che non ha ancora compiuto 17 anni a cui vengono chieste risposte da adulto. Noi gli stiamo accanto, anche perché è un ragazzo bravo ed equilibrato. Ora partirà con la Nazionale e tutti ci auguriamo che nessuno intacchi la sua serenità e tranquillità".