RFV Amerini sul centrocampo viola: "Oulai e Fagioli non possono giocare insieme adesso"

Questo il pensiero dell'ex centrocampista viola Daniele Amerini a "Palla al Centro", in onda su Radio FirenzeViola, sul momento di casa Fiorentina: "L'ho visto bene contro la Juventus. Non ha entusiasmato a pieno ma per me ha grosso potenziale. Secondo me è adatto a giocare a due e mezzo a centrocampo, è fenomenale nei raddoppi e nel togliere il tempo all'avversario. Sa giocare corto molto bene, gli manca il gioco nel lungo ma ha una facilità nel recuperare e nel capire dove va la palla che hanno in pochi.

Lui e Fagioli insieme? Con una difesa che incassa così tanto non vedo fattibile una mediana a due con questi due interpreti. Potrebbero giocare in un centrocampo a tre, ma impiegandoli così non prendi il meglio di nessuno. Quindi in questo momento o gioca Oulai o gioca Fagioli. Lì poi serve un vero mediano".

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