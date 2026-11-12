Calciomercato Il mercato prende ufficiosamente il via: la priorità della Fiorentina, i nomi e i difficili ritorni di fiamma

La Fiorentina inizia a lavorare con intensità al mercato di gennaio: la priorità è quella di regalare subito un centrocampista a Vanoli

Tempo di sosta di novembre, tempo di ufficioso via al mercato, soprattutto alle voci che ripartono dopo un paio di mesi di relativa calma. Anche per la Fiorentina è già tempo di fare i conti con gli eventuali correttivi, che rispondono quasi unicamente all'esigenza di inserire un nuovo centrocampista in rosa. Non è solo una questione numerica, anzi l'innesto probabilmente non sarà da aggiungere alle alternative ma un vero e proprio titolare. È inutile far finta di non vedere come qualsiasi mediana schierata fino ad oggi non abbia mai convinto del tutto. Sicuramente per demeriti dei singoli o talvolta per errori degli allenatori, ma in ogni caso anche per caratteristiche dei singoli che troppo spesso non si sono amalgamate con quelle dei compagni.

L'identikit è chiaro

L'identikit è chiaro e risponderebbe perfettamente al nome di Hojbjerg, giocatore che vorrebbe lasciare il Marsiglia e che farebbe al caso di Vanoli. Porterebbe esperienza, geometrie, leadership, tutto questo a costi non troppo esosi. Il problema è che oltre alla Fiorentina c'è la Juventus e chissà quante altre squadre in giro per l'Europa. Un ds attento come Paratici però, non ha certo un solo nome sul taccuino e quindi è prevedibile che nelle prossime settimane anche altri profili inizino a farsi spazio sui media. Intanto i viola lavorano per accorciare i tempi e dunque per portare un rinforzo in dote entro i primi giorni di gennaio.

Due nomi estivi che non piacciono più

Non sembra essere tra le priorità un ritorno di fiamma per Thorstvedt, anche perché una volta sostituito Grosso con Vanoli le esigenze sono cambiate. I contatti con l'entourage del norvegese si sono azzerati con la chiusura del mercato e quindi, almeno per ora, non è nei piani tornare a trattare col Sassuolo. Anche perché la scadenza del suo accordo con i neroverdi è fissata nel 2027 e con la chiusura del mercato invernale potrà firmare con qualsiasi squadra in vista della prossima stagione. Nemmeno Lucas Torreira pare essere una priorità. Non perché al Viola Park non lo stimino, ma perché le sue non sono le caratteristiche che stanno cercando i dirigenti della Fiorentina. Il suo agente continua a lavorare sotto traccia, ma come per il centrocampista del Sassuolo, potrebbero eventualmente essere soluzioni di fine mercato da prendere in considerazione in caso di un addio imprevisto. Niente più.

La priorità della Fiorentina è comunque chiara: in un mercato in cui gli innesti non saranno numerosi, uno di questi sarà sicuramente un centrocampista che possa aiutare Vanoli a dare un senso a una mediana che per ora l'ha trovato solo sporadicamente.