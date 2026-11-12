FirenzeViola Mastantuono e l'equivoco sul bilancio: prima l'opzione per prolungare il prestito, poi la correzione. Il Real mantiene il controllo sul talento argentino

Piccolo caso nel pomeriggio attorno a Franco Mastantuono. Nel primo bilancio pubblicato dalla Fiorentina (qui i dettagli), alla voce relativa al trasferimento del talento argentino dal Real Madrid, compariva la dicitura «temporaneo con opzione». Un'indicazione che ha immediatamente acceso la fantasia dei tifosi viola, dando vita a un vero e proprio tam-tam sui social: in molti hanno interpretato quella voce come la possibilità di prolungare il prestito annuale del classe 2007, con qualcuno che ha persino sperato in questa eventualità.

Chiarimento

La situazione è stata poi chiarita e il bilancio è stato nuovamente pubblicato con la correzione. Per Mastantuono adesso risulta un trasferimento a titolo temporaneo, con un corrispettivo di 100mila euro, senza alcuna opzione. Niente possibilità, dunque, di estendere il prestito attraverso una clausola: l'indicazione iniziale si è rivelata un errore che, per qualche ora, aveva alimentato aspettative e speranze tra i sostenitori gigliati, che sognavano di poter godere per almeno un'altra stagione del gioiello scuola River Plate, già arrivato a 4 reti col giglio sul petto e autentico trascinatore (tecnico ma anche caratteriale) della squadra di Paolo Vanoli.

Destino blanco?

Mastantuono rimane quindi in mano del Real, che su di lui ha investito (e tanto, oltre 60 milioni nell'estate 2025). I blancos seguono da vicino e con entusiasmo il suo erasmus italiano, con ancora sette mesi da vivere in viola e una parola fine che sembra scritta, salvo però clamorosi colpi di scena. Che qualcuno dalla Spagna ipotizza, legando la permanenza del numero trenta di Azul ad affari che il Real potrebbe fare la prossima estate: secondo quanto riportato da Fichajes il Real Madrid potrebbe considerare l'ipotesi di non far rientrare immediatamente Franco Mastantuono nell'estate del 2027 nel caso in cui dovesse investire per riacquistare Nico Paz dal Como (su cui ha un diritto di recompra fissato a 80 milioni). L'argentino in prestito alla Fiorentina, con la presenza di Nico (con cui già è in competizione con l'Albiceleste) in Blancos, avrebbe poco spazio per mettersi in mostra e dunque il Real potrebbe considerare il prolungamento del prestito con i viola o un nuovo prestito altrove. Ipotesi legate a diverse variabili, per adesso i tifosi viola si godono il rocker argentino. Poi si vedrà