RFV Martorelli: "Kean e Mandragora non sono stati sostituiti adeguatamente"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato e agente, è stato ospite in studio a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" ripartendo dalle difficoltà che ha avuto la Fiorentina in questa prima parte di stagione: "Vanoli è arrivato in corsa, con tanti giocatori nuovi che lui non conosceva. Bisogna dargli il tempo necessario per poterli valutare. All'inizio si è affidato ai propri giocatori, quelli che conosceva dalla passata stagione e ha fatto quello che avrebbero fatto tutti in quel tipo di emergenza, legata soprattutto ai tanti nuovi calciatori in rosa. Ora dovrà valutarli bene ancora in questa sosta dando poi spazio a chi risponderà positivamente nel corso degli allenamenti. Poi ogni calciatore si deve affermare nel proseguo delle partite e della stagione".

Quanto vale questa Fiorentina?

"Bisogna scindere due cose: la situazione attuale è deficitaria, è oggettivo. Nessun dirigente o calciatore della Fiorentina è contento della situazione attuale di risultati e classifica. Non si può far finta di niente, è una valutazione da fare per essere corretti. Poi se parliamo della campagna acquisti, all'inizio ero molto favorevole ai primi acquisti. Poi c'è stato il momento in cui sono stati ceduti calciatori come Kean e Mandragora negli ultimi giorni di mercato e io umilmente ho espresso il mio parere dicendo che, andare a sostituire questo tipo di calciatori non sarebbe stato facile e che la Fiorentina avrebbe dovuto mantenere questo tipo di standard. Sono state due cessioni che in quel momento non sono poi state riempite nel migliore dei modi. L'ultimo periodo della campagna acquisti è stato un po' deficitario rispetto alle attese. Che la Fiorentina abbia preso tanti giocatori interessanti è oggettivo, ma quando un club vuole pareggiare i valori tecnici delle squadre che le sono davanti, deve mettere dentro almeno 3 giocatori di assoluto valore, di livello internazionale, d'esperienza, che ti diano quella qualità in più rispetto ai giovani talenti. Mastantuono per dire, tra due anni sarà il titolare della Nazionale argentina, ma oggi mi chiedo: oggi a chi la danno la maglia numero 10 dell'Albiceleste, a lui o a Nico Paz? Mancano giocatori maturi e affermati che dia quella certezza immediata all'allenatore e ai compagni".

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