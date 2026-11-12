FirenzeViola Beto pareggia con la sua Guinea-Bissau contro il Madagascar: l'attaccante viola esce al 91'

Si chiude con un pareggio per 1-1 la prima uscita internazionale di un giocatore della Fiorentina in questa finestra dedicata alle Nazionali. La Guinea-Bissau di Beto non va oltre il pari sul campo del Madagascar, nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa con Caddy, prima del pareggio firmato da Nhaga per la selezione guineana. L'attaccante viola, schierato dal primo minuto come riferimento offensivo nel 4-2-3-1, è rimasto in campo fino al 91', quando ha lasciato il posto a Silva.

Prosegue dunque il digiuno realizzativo dell'ex Everton, ancora a secco di gol da quando è arrivato a Firenze. Nel conteggio rientrano le dieci presenze con la maglia viola e anche gli impegni internazionali disputati a settembre contro Nigeria e Tanzania. Questa sera, sempre per le qualificazioni mondiali, alle 20 sarà il turno della Costa d'Avorio di Inao Oulai, impegnata contro il Gambia - il centrocampista della Fiorentina partirà dalla panchina - , mentre alle 20.45 è in programma Italia-Francia, con Nicolò Fagioli tra i possibili protagonisti.