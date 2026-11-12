L'agente di Bove rivela: "Nell'estate del 2024 la Fiorentina non era la meta che volevamo"

L'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha parlato a Radio Bruno Roma. Queste alcune delle sue dichiarazioni in merito al passaggio del giocatore dalla Roma alla Fiorentina nell'estate del 2024: “Addio alla Roma? L’amore per la Roma è infinito. È un ragazzo che non avrebbe mai voluto lasciare il club, mai. La dirigenza, con la signora Souloukou e il direttore sportivo Ghisolfi, ci aveva dato due opzioni che a noi non piacevano assolutamente e non volevamo portare avanti. Alla fine Io riuscii a portare la Fiorentina, all’ultimo minuto. Non era quello che volevamo, però era una soluzione di prestito con opzione”