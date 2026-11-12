RFV Viali: "Fiorentina in crescita. Ecco cosa ha condizionato Dragusin in questo avvio"

William Viali, allenatore ma anche ex difensore tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalle responsabilità sui molti gol subiti dai viola in questo avvio di stagione: "Non può essere mai responsabilità di due giocatori e basta. Io l'ho vista dal vivo contro il Sassuolo e ti dico che la prestazione è stata fortemente condizionata dalla testa dei giocatori. La Fiorentina in quell'occasione parte bene, poi subisce un gol all'improvviso e da lì nel primo tempo va in difficoltà., Poi ha la fortuna di pareggiare con un episodio e dall'inizio della ripresa è cambiata del tutto la prestazione. penso che ci sia ancora un aspetto psicologico che sta condizionando le prestazioni dei singoli. Io penso che come rosa, come calciatori, potrebbe avere 20 titolari questa squadra. Poi l'allenatore deve scegliere a seconda della forma del singolo rispetto ai compagni di squadra".

Cosa ne pensa delle prestazioni di Dragusin?

"Faccio fatica a giudicare non vivendolo tutti i giorni. Credo che probabilmente l'inizio della stagione sia stata condizionata dalla stagione precedente, segnata da l rientro dopo un grave infortunio. poi ci sono state difficoltà generali della squadra anche se poi è migliorato nelle prestazioni. Adesso deve però trovare un po' di continuità. È chiaro che è stato preso come un riferimento, deve crescere nelle prestazioni. Però nelle ultime due-tre partite ho visto una squadra cambiata. Ha avuto più coraggio. Mi è piaciuto che volesse provare a vincere la partita fino alla fine".

Tiago Gabriel?

"Nel Lecce ha dimostrato di essere un difensore di altissimo livello. Per caratteristiche è un difensore moderno, rispetto a quando giocavo io i difensori li cercano più elastici e veloci per occupare più campo e sotto questo punto di vista ha un gran fisico ed è molto veloce. Oggi è la qualità più importante per la direzione che sta prendendo il calcio, ovvero con grandi transizioni e molto gioco offensivo. I difensori veloci sono determinanti per chi vuole comandare il gioco".

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