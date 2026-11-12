RFV Fratini: "Acerbi usato sicuro, Viery non sa difendere. Tra Njie e Gonçalves preferisco lo svedese"

Michele Fratini, intermediario di mercato, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola le ultime in casa viola. Queste le sue dichiarazioni: "Sul mercato invernale Acerbi per la difesa viola sarebbe un usato sicuro, garantito. È stato fino a poco tempo fa in una grande Inter facendo finali di Champions e vincendo campionati. Ha fisico e qualità nel mancino. È un uomo d'ordine e rispetto a Viery, che anche lui è mancino, sa difendere. I soldi messi sul brasiliano sono tanti e il campo per ora sta parlando. Il difensore, che sia un terzino o un centrale, deve saper difendere, e lui come tanti sudamericani, lo sa fare poco. Io torno quindi a chiedermi come mai non si sia tenuto uno come Comuzzo, che nella difesa uomo su uomo è forte. Tornando ad Acerbi, ha esperienza e un passato importante, con Dragusin formerebbe una bella coppia, è un regista difensivo".

Cosa ne pensa del livello che sta mostrando Jimenez? "In fase difensiva tutta la Fiorentina deve migliorare. A me come giocatore piace molto, alle volte perde l'avversario, ma si sa sovrapporre bene, ha gamba e poi quando calcia da fuori la porta la vede. In generale ha tenuta gara. Poi per me più che un difensore è un'ala aggiunta. Io lo salvo, ha voglia a garra".

Cosa farebbe con Atta? "Per me il centrocampo andrebbe bene a tre. Io Atta lo vedo bene come mezza ala, è uno che si inserisce benissimo. Io metterei lui, uno come Rovella al centro, e Oulai, che non è un regista ma uno che recupera e distribuisce, o anche Fagioli. Io in tal caso davanti leverei Gonçalves e terrei Njie titolare, che per me non può essere tolto dal campo, è il Leao fiorentino, l'unico che in viola salta l'uomo".

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