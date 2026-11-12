RFV Ascari: "De Gea può restare come chioccia di Martinelli, basta spalmare l'ingaggio"

Eugenio Ascari, operatore di mercato, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Io darei fiducia a Martinelli, dovrebbero fare come l'Atalanta con Carnesecchi. Ora è titolare da anni. A 21 anni sarà pronto per tornare a Firenze e occupare il ruolo da titolare, magari tenendo De Gea alle sue spalle per fargli da chioccia. Potrebbe sedersi al tavolino con i dirigenti decidendo di terminare qui la carriera spalmando il contratto in più anni. Sarebbe una buona prospettiva che non comprometterebbe la serenità di Martinelli, con De Gea che non avrà più velleità di carriera. Credo che anche lui si renda conto che è arrivato il momento di passare i guantoni a Martinelli. Io penso che sia ancora un grande portiere ma per il futuro la soluzione è quella che dicevo prima: con De Gea che si spalma l'ingaggio e resta alle spalle di un giovane che lui stima moltissimo".

Acerbi?

"Sarebbe una scelta in controtendenza rispetto al mercato estivo della Fiorentina. Ha puntato su tanti U23 e quindi andare a prendere un giocatore di 38 anni, fermo da mesi, sarebbe un delirio. Cosa ti aggiungerebbe? Se Acerbi dovesse garantirti qualche punto in più precludendo però la crescita dei giovani, sarebbe una scelta scellerata. Io sono più dispiaciuto della crescita di Comuzzo al Torino che forse è stato ceduto con troppa leggerezza. Non rincorrerei mai uno come Acerbi ma mi porrei dei dubbi sulla decisione presa su Comuzzo. Sta giocando bene e ha segnato anche due gol determinanti".

Si aspetta un investimento in difesa per gennaio?

"Io a Viery concederei ancora del tempo visto che arriva da un altro continente. Da Dragusin era lecito aspettarsi qualcosa di più. Sembrava in crescita ma poi contro la Juventus ha sbagliato di nuovo. Non ha neanche la scusa di giocare con poca continuità perché è sempre titolare. Il miglior Pongracic dà più garanzie rispetto al rumeno. Ranieri invece non si può pensare possa diventare un leader. Avrebbe dovuto esserlo Dragusin però questo esperimento, ad oggi, ha fallito miseramente".

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