Fiorentina, caccia a un nuovo mediano. Il Corriere Fiorentino: "Complicata la pista Palhinha"
Il centrocampo resta uno dei reparti su cui la Fiorentina potrebbe intervenire nella finestra invernale di mercato. Durante la parentesi di Grosso, infatti, l'assenza di un mediano del calibro di Pierre-Emile Hojbjerg o Lucas Torreira era stata motivo di tensione tra il tecnico e la dirigenza. Due piste che potrebbero tornare d'attualità a gennaio: sul danese del Marsiglia continua a esserci lo stesso interesse già manifestato in estate, nonostante la concorrenza di diverse società, Juventus compresa.
Sul fronte Torreira, invece, è il giocatore insieme al suo entourage a spingere per un possibile ritorno a Firenze. La sensazione è che alcune trattative lasciate in sospeso possano essere riaperte, mentre appare più complicato immaginare un nuovo tentativo per Joao Palhinha, centrocampista portoghese seguito in estate e successivamente approdato al Benfica per 14 milioni di euro più 5 di bonus.
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