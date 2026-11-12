RFV Salvatore Esposito: "Alla Fiorentina manca un De Sisti. Oulai trottolino irruento"

Salvatore Esposito, ex tra le altre anche della Fiorentina con cui ha vinto lo scudetto nel 1969, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione sul ruolo del portiere: "Fino a poco tempo fa De Gea è stato uno dei più positivi di questa squadra. Purtroppo poi, quando accadono questi errori, il portiere gioca da solo nella propria porta ma ci vorrebbe anche la collaborazione dei compagni. non penso che sia tutta colpa di De Gea, anche contro la Juventus è stato decisivo in un paio d'occasioni. La responsabilità è di tutta la difesa perché stanno prendendo dei gol assurdi".

Come eliminare questi difetti in difesa?

"Bisogna lavorare, avere più convinzione, più decisione. Ci vuole anche più cattiveria in area di rigore. E' una caratteristica che manca un po' a questa squadra, anche quando va in vantaggio e poi si fa riprendere. Lo avevo già detto in estate che a questa squadra manca la cattiveria e poi questo si è verificato. Se non c'è nessuno che prende la situazione in mano nel mezzo del campo, ti perdi. Ci vuole un uomo per reparto che tenga su la squadra da un punto di vista anche del morale e non solo tecnicamente. Nella mia carriera ho giocato in Serie A con tre società e in tutte e tre le squadre avevo uno o due uomini d'esperienza che mi aiutavano. Parlo di De Sisti per dire. Qui non c'è un uomo come lo era lui per noi che si prende questa responsabilità".

Cosa pensa di Oulai?

"È un bel trottolino però deve fare esperienza perché è troppo irruento e invece dovrebbe ragionare di più. Lui porta tanto la palla e in più è molto irruento. Ma credo che possa crescere molto".

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