La dieci azzurra ancora sulle spalle di Fagioli: ma il centrocampista viola dovrebbe partire dalla panchina stasera

Nicolò Fagioli ritrova la numero dieci della Nazionale. In vista della sfida di questa sera contro la Francia, valida per la Nations League, sono stati ufficializzati i numeri di maglia degli Azzurri e per il centrocampista della Fiorentina è arrivata una conferma significativa: sarà ancora lui a indossare la maglia più prestigiosa, già vestita nella precedente occasione. Un riconoscimento che testimonia il ruolo che il classe 2001 continua ad avere nel gruppo azzurro.

Verso Italia-Francia

Nonostante la prestigiosa dieci, Fagioli dovrebbe partire dalla panchina stasera, con il Ct Mancini che potrebbe optare per un centrocampo a tre composto da Barella, Tonali e Frattesi, la linea difensiva dovrebbe prevedere la presenza di Kayode a destra, Calafiori a sinistra e Scalvini e Bastoni come centrali davanti a capitan Donnarumma, mentre in attacco i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, formeranno il tridente assieme a Cambiaghi. Come riportato da SportMediaset, questi sono i numeri scelti per la partita in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro: Donnarumma 1, Carnesecchi 12, Vicario 13, Kayode 2, Scalvini 3, Calafiori 5, Bastoni 6, Dimarco 11, Palestra 14, Ghilardi 22, Ricci 4, Tonali 8, Fagioli 10, Doumbia 15, Frattesi 16, Romano 17, Barella 18, Vergara 21, Sebastiano Esposito 7, Pio Esposito 9, Scamacca 20, Cambiaghi 19 e Koleosho 23.

Le dichiarazioni di Vanoli

Un tema, quello della maglia azzurra e delle responsabilità che può portare con sé, affrontato anche da Paolo Vanoli lo scorso 2 novembre, dopo Sassuolo-Fiorentina. Il tecnico viola, parlando della gestione di Pedro Gonçalves e dei giovani, aveva citato proprio Fagioli: «La scorsa sosta ho recuperato alcuni giocatori ma altri li ho persi, e parlo di Ndour, Fagioli e Oulai. Questa sosta starò molto attento a tutto. I giovani magari alle volte sono come dei figli e gli devi fare sia la carezza che lo schiaffetto. Ndour con il gol da centrocampo si è un po' sentito così, alla pari di Fagioli che aveva la dieci dell'Italia e così come Oulai». Una maglia che, dunque, Fagioli torna a indossare anche in questa occasione.