RFV Valnegri: "Fagioli incostante, una sua cessione può finanziare Hojbjerg. Valdepenas va aspettato"

Il giornalista francese Alain Valnegri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?". Queste le sue dichiarazioni sulle possibili strategie di mercato della Fiorentina a gennaio: "Manca leadership in ogni zona del campo, ma soprattutto a centrocampo, li si determina anche la fase difensiva. Noi giochiamo senza centrocampo. Io mi dispero quando perdiamo palla o giochiamo con il blocco basso. Va trovato un punto di equilibrio che può essere dato per dire da un giocatore alla Hojbjerg. Sono arrivato al punto di sognare una vittoria per 1-0 in cui si va avanti e si resiste. Il primo mese di Vanoli lo scorso anno non fu eccezionale, poi trovò una quadra con una media punti da Conference. Ora è passato un mese e mi aspetto che dopo la sosta Vanoli trovi la quadra definitiva".

Come vede la posizione di Fagioli a gennaio? "La sua cessione potrebbe portare un tesoretto per un centrocampista come Hojbjerg. Oulai ha un talento straordinario e non credo che Paratici lo voglia cedere. Fagioli invece è altalenante, nella seconda parte della scorsa stagione era stato fondamentale, ora è tornato incostante, ha perso palloni sanguinosi. Magari soffre la competizione con Oulai. Ripeto può essere lui il sacrificabile, non credo per dire che si ceda Ndour, che per Paratici ha un potenziale importante",

Quale strategia attuerebbe su Valdepenas? "Io non me lo immaginavo titolare. Per dire, Jimenez offensivamente è devastante, mentre dietro commette errori, potrebbe addirittura fare l'ala. Nel bilanciamento però è un ottimo giocatroe. Valdepenas invece è troppo esposto in questo sistema, ha segnato a Sassuolo ha potenziale e va aspettato, ma deve migliorare davanti".