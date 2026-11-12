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Risate in casa Argentina: Mastantuono sbaglia un palleggio e finisce nel mirino dei compagni

Risate in casa Argentina: Mastantuono sbaglia un palleggio e finisce nel mirino dei compagniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:45News
di Redazione FV

Siparietto divertente quello andato in scena nel ritiro dell’Argentina con protagonista il fantasista viola Franco Mastantuono. Come si vede infatti in un reel pubblicato su Instagram da Espnargentina, il classe 2007 di proprietà del Real Madrid ma in prestito alla Fiorentina, durante alcuni palleggi al volo effettuati nel riscaldamento, ha fatto cadere il pallone a terra, sbagliando un appoggio per lui banale, ed è stato ripreso ironicamente dai compagni, con Mac Allister e Nicco Paz che in particolare se la sono presa con i capelli stile anni 2000 del nativo di Azul. Questo il post con le immagini: