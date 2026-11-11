Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista

Paolo Vanoli ha cambiato idea, finalmente. Dopo mesi segnati dalla paura, nelle parole e nei fatti, la Fiorentina che abbiamo visto in campo contro la Juventus domenica sera ha mostrato qualcosa di completamente diverso. Nell'atteggiamento, per prima cosa, e nel modo di stare in campo. Nella mentalità e nella voglia di andare a vincere fino all'ultimo secondo. Facciamo un esempio per chiarire il concetto. Nella scorsa stagione il motto, detto e ripetuto più e più volte dall'allenatore, era chiaro: se non puoi vincere l'importante è non perdere. E quante volte abbiamo criticato questa frase? Quante volte abbiamo dovuto soffrire a causa dell'ultima sostituzione con fuori un attaccante e dentro un difensore? Tante, tantissime. Due su tutte: Torino e Inter al Franchi. Quest'anno le cose sembravano andare nello stesso senso, vedi il cambio nel finale di gara a San Siro e il passaggio alla difesa a cinque, ma la partita di domenica ci ha detto altro. La Fiorentina è stata coraggiosa e le sostituzioni all'85' (forse tardive? Ma non è questo il punto) lo hanno dimostrato. Con il risultato che non ha tardato ad arrivare, visto che nel recupero Brescianini prima e Mastanuono poi hanno sfiorato quel gol che avrebbe fatto esplodere il Franchi.

Anche le parole dello stesso Vanoli nel post gara sono state diverse, dettate più dalla rabbia per non aver vinto che dalla soddisfazione di aver mosso la classifica. Questo è quello che vogliamo vedere. Siamo stanchi, tutti. Siamo stanchi di ciò che abbiamo sopportato nell'ultimo anno e mezzo. Siamo stanchi di avere paura. Siamo stanchi di vedere la squadra non avere il coraggio di provare a vincere contro tutti. La mossa della svolta mentale è stata fatta prima del fischio d'inizio. Finalmente abbiamo letto la formazione ufficiale con tutto un altro tono, visto che Vanoli ha deciso di mandare in campo dal primo minuto tutto il suo arsenale d'attacco fatto di qualità, con Mastantuono, Goncalves, Njie e Pellegrino titolari. Lo avevamo scritto proprio qui una settimana fa e siamo stati accontentati. La Fiorentina deve pensare a fare un gol in più degli avversari, pensare a non prenderle non ha senso. Soprattutto per un motivo: la fase difensiva continua a essere un disastro e allora, in attesa che venga sistemata in qualche modo, tanto vale tornare a un vecchio e caro assunto, quello che dice che la miglior difesa è l'attacco.

Il puzzle sta per essere completato



Sia chiaro, un pareggio in casa contro la Juventus, con tanta sofferenza per le occasioni fallite anche dai bianconeri, non ha cambiato niente, ma il processo di guarigione di questa Fiorentina ha fatto più di un passo in avanti. Alcuni giorni fa, in un post partita, Vanoli paragonò la sua squadra a un puzzle, che doveva essere piano piano assemblato, e la sensazione è che, pur con colpevole ritardo, questo puzzle sia molto più vicino all'essere completato. Dopo la sosta il tecnico non potrà fare altro che ripartire da dove ha lasciato, continuando a dare fiducia ai quattro attaccanti che abbiamo citato poco fa. Il resto verrà da sé, ne siamo sicuri. Il centrocampo dovrà trovare equilibrio, con Oulai e Fagioli che potranno anche giocare insieme e comporre il tandem di mediani, ma per questo ci vorrà un po' più di tempo. Gennaio si sta avvicinando e con lui anche il mercato. Servirà un centrocampista in più, con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. Un giocatore vero, di sostanza. L'ultimo pezzo del puzzle che una volta completato potrà riportare la Fiorentina a lottare per obiettivi diversi dalla salvezza.