FirenzeViola Mastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile

Mastantuono mette paura a tutti gli avversari e può arrivare a livelli difficili da immaginare. Ndour usurato e in difficoltà. Tanto da lavorare su Oulai, ma la qualità c'è

Lo so, mica è Messi, però chiedete agli avversari quanto lo temono. Parecchio. Basta vedere come fanno mucchio ogni volta che il quinto dei Beatles ha la palla. Mastantuono è un cantante pop che fa il calciatore, unisce tre ingredienti in una pozione: arte, adrenalina e tormento. Un bel vedere, per quanto mi riguarda.

A tutto Franco

Perché io uno così non lo toglierei mai, proprio mai, a meno che lui non lo chieda con una carta bollata: voglio uscire o ti faccio scrivere dall’avvocato. Certo che a volte irrita, perché decide di non passare la palla quando dovrebbe e s’infila laddove non passa un ago. Ma quanto luccica questo ragazzino. Quanta apprensione genera negli altri, come fa ondeggiare le difese. E cosa potrà diventare, una volta presa confidenza con i tempi di gioco e le marcature preventive che in Italia sono una fissazione, al contrario di Argentina e Spagna. Mastantuono brilla e irrita, però quanta grinta ci mette fino all’ultimo minuto e come riesca a cambiare posizione - quando ci sono gli spazi - per sbucare altrove. Ricordarsi la percussione centrale nel recupero contro la Juve, con la gran parata di Vicario sul primo palo. Per piazzarla lì - dalla parte opposta rispetto a quella prevista. Mi piace di lui anche il modo in cui a 19 anni si relaziona con i compagni, i quali lo rispettano. Credo che i calciatori sappiano decifrare codici che da lontano non si vedono e lo ripeto, Mastantuono non è Messi, ma è diverso dagli altri.

Cosa può diventare Mastantuono?

Bisogna avere la pazienza di accettare il suo ‘troppo’, immaginandone l’evoluzione: di sicuro non ho visto compagni di squadra seccati per un dribbling insistito, oppure una giocata che avrebbe meritato uno sviluppo diverso: difficile rimproverare qualcosa a un attaccante che si sacrifica così, ripiega, copre, contrasta, riparte al 90’ come se fosse il primo minuto. La critica semmai è che incide ancora poco, rispetto al suo potenziale. Quindi vabbè, non ci voleva molto ma mi sono schierato. Poco avevo capito la sostituzione di Mastantuono contro il Como (sull’1 a 3) e soprattutto contro l’Inter, peraltro insieme a Jimenez, cambio inspiegabile perché demolì la fascia destra che stava funzionando bene, quando la Fiorentina era in vantaggio per 2-1. Sui progressi della Fiorentina - soprattutto mentali - ho già detto a caldo su Radio FirenzeViola, mi concentro però su un giocatore che divide parecchio, anzi piuttosto unisce perché vedo che molti non lo sopportano.

Cher in difficoltà

E allora, a proposito di Ndour, dico che è la coperta di Linus per Vanoli. Uno stabilizzatore. Non lo toglierà mai, - lui no, al contrario di Mastantuono - perché aggiunge un tono di colore conosciuto all’interno di un disegno astratto, quale la Fiorentina deve sembrare agli occhi di Vanoli. Ci vorrà pur qualcuno che fa le cose semplici? Lo so, troppo semplici. E qui viene il secondo passaggio del ragionamento: ho l’impressione che Ndour _ bravo ragazzo _ sia stato travolto da tutti i complimenti che ha ricevuto, in particolare dopo il gol segnato da 70 metri in Nazionale Under 21. In psicologia viene studiata la Sindrome dell’Impostore, abbastanza comune fra le star: la paura di non essere all’altezza, perché gli altri ti stimano troppo rispetto alle tue reali capacità. Non so se questo sia il caso di Ndour, che di sicuro però è usurato, perché ha giocato sempre e dovunque. Per un calciatore relativamente giovane come lui, lo step più complicato è quello di affrontare il periodo post complimenti. Perché il calciatore sa che tutti si aspettano di più da lui e allora può essere travolto dall’ansia. E _ nel caso di Ndour _ comincia a fare le cose semplici. Troppo. Ma bisogna rassegnarsi, perché tanto Vanoli non lo toglierà mai, a meno che Ndour non lo chieda con la carta bollata. Esattamente come Mastantuono.

Oulai sorprendente

Breve riflessione su Oulai, che secondo me se l’è cavata più che bene contro la Juve. Alla fin della partita, Vanoli lo ha rampognato assai per gli eccessi del suo carattere, che gli hanno fatto rischiare il secondo giallo. Certo, bisogna lavorarci. Ma che dire allora di Jimenez, che a San Siro se la prese modestamente contro la Curva dell’Inter. Io l’avrei tolto subito, invece Vanoli ebbe coraggio e lo lasciò in campo. Jimenez lo ripagò segnando un grandissimo gol. Ecco, bisogna avere coraggio, è la parola chiave di questa Fiorentina.