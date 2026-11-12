136,4 milioni di perdita, Pioli e i costi del mercato: viaggio nel bilancio della Fiorentina

La Fiorentina ha pubblicato il bilancio relativo al giugno 2026 e la novità più importante è che si tratta del bilancio con le perdite più alte dell'era Commisso: meno 136,4 milioni di euro (in tutti gli anni di gestione Commisso è stato di poco meno di 70 milioni, per dare un'idea). Va chiarito subito che il bilancio al giugno 2026, sebbene indichi anche quanto sono stati pagati i calciatori dalla gestione Paratici la scorsa estate (con l’indicazione "eventi avvenuti dopo la chiusura del bilancio"), tiene conto dei costi della rosa dell'anno scorso (leggasi gli ingaggi pesanti di diversi calciatori come Kean) e anche della risoluzione di Stefano Pioli, piuttosto onerosa per il club. Incrociando i dati pubblicati - e poi tolti in attesa di essere reinseriti a causa di un errore su Mastantuono - dalla stessa Fiorentina e quelli che siamo riusciti a raccogliere dalla Camera di Commercio, ci sono diversi aspetti interessanti.

I costi "extra" del bilancio

Sono ben 10 i milioni di euro lordi dati all'ormai ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli e al suo staff, in pratica poco meno di quanto gli sarebbe spettato se non avesse effettuato la risoluzione. Una cifra piuttosto cospicua che si aggiunge ai 6 milioni di euro pagati per la multa UEFA, oltre ai mancati introiti derivanti dagli scarsi risultati della scorsa stagione: 5,7 milioni di euro in meno dai diritti televisivi essendo arrivato 15° e 3,8 milioni in meno per non aver raggiunto la semifinale di Conference League. Tutte voci che vanno a incidere su un bilancio già appesantito dai costi dei calciatori della scorsa stagione (dal punto di vista degli stipendi si è arrivati a pagare 114,6 milioni a fronte degli 80 del 2025) a cui si somma anche il mercato estivo di Paratici che però merita una riflessione a parte.

Quanto è costato il mercato di Paratici

Aggiungendo il costo di tutti i calciatori acquistati in estate dalla Fiorentina la somma totale che emerge è 127 milioni di euro ma ci sono diversi aspetti ancora da considerare. Intanto l'ammortamento, che prevede il pagamento di questa cifra dilazionato per ogni anno dei contratti. Poi il costo delle commissioni che sarà svelato solo nei prossimi mesi. Infine i bonus che sono sostanziosi soprattutto per alcuni calciatori - vedi Atta - e che saranno calcolati solo dal prossimo bilancio. Tutti fattori che fanno pensare che sebbene questo sia stato l'anno con la perdita maggiore della storia dei Commisso a Firenze, grazie al calo del monte stipendi e al fatto che non tutti i mercati saranno così dispendiosi, porta a pensare che già a partire dal 2027 la perdita sarà inferiore.

Queste le cifre nel dettaglio degli acquisti estivi:

Acquisti sessione estiva 2026

Nome Società Titolo trasferimento Corrispettivo totale

ATTA Udinese Definitivo 26.343.600

BELDENTI Union Brescia Definitivo 950.000

BETO Everton FC Definitivo 18.461.538

CAMPANIELLO Empoli Temporaneo con opzione 50.000

EGHAREVBA Hellas Verona Definitivo 2.000.000

FORTE Sampdoria Temporaneo con opzione 0

VIERY Gremio Definitivo 15.000.000

DRAGUSIN Tottenham Temporaneo con opzione e obbligo 1.959.842

GNONTO Leeds Temporaneo con opzione e obbligo 1.000.000

JIMENEZ Bournemouth Temporaneo con opzione 0

JOAO MARIO Juventus Temporaneo con opzione 1.755.000

LICZNERSKI Stowarzyszenie Definitivo 80.000

MADDALON Varesina Definitivo 90.000

MASTANTUONO Real Madrid Temporaneo con opzione* 100.000

NJIE Torino Temporaneo con obbligo 4.000.000

OULAI Trabzonspor Definitivo 26.000.000

PELLEGRINO Parma Definitivo 22.100.000

TIMMERMANS Svincolato Definitivo 0

VALDEPENAS Real Madrid Definitivo 8.000.000

*La Fiorentina ha fatto sapere che si tratta di un errore e non c'è nessuna opzione per Mastantuono