136,4 milioni di perdita, Pioli e i costi del mercato: viaggio nel bilancio della Fiorentina

136,4 milioni di perdita, Pioli e i costi del mercato: viaggio nel bilancio della FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:15Copertina
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina ha pubblicato il bilancio relativo al giugno 2026 e la novità più importante è che si tratta del bilancio con le perdite più alte dell'era Commisso: meno 136,4 milioni di euro (in tutti gli anni di gestione Commisso è stato di poco meno di 70 milioni, per dare un'idea). Va chiarito subito che il bilancio al giugno 2026, sebbene indichi anche quanto sono stati pagati i calciatori dalla gestione Paratici la scorsa estate (con l’indicazione "eventi avvenuti dopo la chiusura del bilancio"), tiene conto dei costi della rosa dell'anno scorso (leggasi gli ingaggi pesanti di diversi calciatori come Kean) e anche della risoluzione di Stefano Pioli, piuttosto onerosa per il club. Incrociando i dati pubblicati - e poi tolti in attesa di essere reinseriti a causa di un errore su Mastantuono - dalla stessa Fiorentina e quelli che siamo riusciti a raccogliere dalla Camera di Commercio, ci sono diversi aspetti interessanti.

I costi "extra" del bilancio

Sono ben 10 i milioni di euro lordi dati all'ormai ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli e al suo staff, in pratica poco meno di quanto gli sarebbe spettato se non avesse effettuato la risoluzione. Una cifra piuttosto cospicua che si aggiunge ai 6 milioni di euro pagati per la multa UEFA, oltre ai mancati introiti derivanti dagli scarsi risultati della scorsa stagione: 5,7 milioni di euro in meno dai diritti televisivi essendo arrivato 15° e 3,8 milioni in meno per non aver raggiunto la semifinale di Conference League. Tutte voci che vanno a incidere su un bilancio già appesantito dai costi dei calciatori della scorsa stagione (dal punto di vista degli stipendi si è arrivati a pagare 114,6 milioni a fronte degli 80 del 2025) a cui si somma anche il mercato estivo di Paratici che però merita una riflessione a parte. 

Quanto è costato il mercato di Paratici

Aggiungendo il costo di tutti i calciatori acquistati in estate dalla Fiorentina la somma totale che emerge è 127 milioni di euro ma ci sono diversi aspetti ancora da considerare. Intanto l'ammortamento, che prevede il pagamento di questa cifra dilazionato per ogni anno dei contratti. Poi il costo delle commissioni che sarà svelato solo nei prossimi mesi. Infine i bonus che sono sostanziosi soprattutto per alcuni calciatori - vedi Atta - e che saranno calcolati solo dal prossimo bilancio. Tutti fattori che fanno pensare che sebbene questo sia stato l'anno con la perdita maggiore della storia dei Commisso a Firenze, grazie al calo del monte stipendi e al fatto che non tutti i mercati saranno così dispendiosi, porta a pensare che già a partire dal 2027 la perdita sarà inferiore.

Queste le cifre nel dettaglio degli acquisti estivi:

Acquisti sessione estiva 2026
Nome    Società    Titolo trasferimento    Corrispettivo totale

ATTA    Udinese    Definitivo    26.343.600
BELDENTI    Union Brescia    Definitivo    950.000
BETO    Everton FC    Definitivo    18.461.538
CAMPANIELLO    Empoli    Temporaneo con opzione    50.000
EGHAREVBA    Hellas Verona    Definitivo    2.000.000
FORTE    Sampdoria    Temporaneo con opzione    0
VIERY    Gremio    Definitivo    15.000.000
DRAGUSIN    Tottenham    Temporaneo con opzione e obbligo    1.959.842
GNONTO    Leeds    Temporaneo con opzione e obbligo    1.000.000
JIMENEZ    Bournemouth    Temporaneo con opzione    0
JOAO MARIO    Juventus    Temporaneo con opzione    1.755.000
LICZNERSKI    Stowarzyszenie    Definitivo    80.000
MADDALON    Varesina    Definitivo    90.000
MASTANTUONO    Real Madrid    Temporaneo con opzione*    100.000
NJIE    Torino    Temporaneo con obbligo    4.000.000
OULAI    Trabzonspor    Definitivo    26.000.000
PELLEGRINO    Parma    Definitivo    22.100.000
TIMMERMANS    Svincolato    Definitivo    0
VALDEPENAS    Real Madrid    Definitivo    8.000.000

*La Fiorentina ha fatto sapere che si tratta di un errore e non c'è nessuna opzione per Mastantuono