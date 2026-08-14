RFV L'ex responsabile sett. giovanile del Benevento: "Partita trappola. Paratici ha portato logica"

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Andrea Innocenti, ex responsabile del settore giovanile del Benevento, ha presentato ai microfoni di Radio FirenzeViola la sfida di Coppa Italia di stasera, mettendo in guardia la Fiorentina dalle insidie della formazione campana: "C'è da temere l'entusiasmo di una squadra che gioca a calcio e che tende sempre ad affrontare le partite senza paura e senza timore reverenziale. È un momento in cui il Benevento torna ad affrontare, dopo tre anni, un avversario di grandissimo prestigio e so che c'è grande entusiasmo per questa partita. È una squadra che viene da un campionato stravinto, con un gruppo di livello molto alto. Sarà una partita trappola e va presa con le molle. Conoscendo bene il mister, sono certo che verrà a Firenze per giocarsela e non per aspettare o mettere il pullman davanti alla porta".

Sui giocatori più pericolosi del Benevento, Innocenti ha poi indicato alcuni profili da tenere particolarmente d'occhio: "La Mesta è un giocatore importante per come gioca la squadra, mentre Prisco è un centrocampista di livello. La chiave di volta può essere Perlingieri, mentre davanti c'è un attaccante che magari non ha mai giocato in determinate categorie, ma parafrasando Pino Vitale, chi fa gol lo fa in tutte le categorie. È un giocatore forte, imprevedibile e che dà fastidio a chiunque, indipendentemente dalla categoria".

Passando alla nuova Fiorentina, Innocenti ha promosso il lavoro di Fabio Paratici sul mercato: "Credo che la volontà del direttore sia stata quella di mettere qualità dentro la squadra. Quando metti qualità e hai un allenatore con metodologia, tattica e criterio, è un bel passo avanti. Mi sembra che tutte le operazioni abbiano senso e una logica. Poi, nel calcio, il senso lo danno i risultati: se arrivano, va tutto bene, altrimenti si discute. Però mi sembra che ci sia un'impostazione fatta con criterio per aumentare il livello qualitativo della squadra".