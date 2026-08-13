RFV Giandebiaggi: "Firenze trampolino di lancio per Pellegrino. Di testa è fenomenale"

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Marco Giandebiaggi, ex calciatore del Parma, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola del nuovo acquisto della Fiorentina, Mateo Pellegrino: "Quando è arrivato a Parma è stata una bella sorpresa per i tifosi e per la squadra. È arrivato un po' in sordina, faticando un po' all'inizio, poi piano piano ha mostrato le qualità che lo hanno accompagnato per tutta la stagione: fenomenale a livello aereo, un grande combattente che vede bene la porta. Ha fatto un bel salto di qualità da quando è arrivato. La sua garra argentina e le qualità hanno dimostrato che può ambire anche palcoscenici più importanti rispetto a Parma e la Fiorentina potrebbe essere il giusto trampolino di lancio".

È ronto per fare il titolare della Fiorentina?

"Io credo di sì. Sicuramente è una piazza ambiziosa ma lui ha molta personalità e non credo che potrebbe subire l'impatto con Firenze. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto. La coesistenza in un modulo come quello di Grosso con Kean, la vedo dura. Ma penso che possa essere il titolare della Fiorentina, ma se dovesse restare Kean, a partita in corsa, potrebbe giocarci insieme. Di testa ha messo in difficoltà tutti, non so però se possa essere un calciatore da tanti gol perché è uno che ama faticare per i compagni. Mi ricorda Dezotti, mio ex compagno nella Cremonese. Potenzialmente penso che potrebbe diventare un bomber, ma molto dipenderà dalle condizioni della squadra. Il Parma giocava di rimessa, se la Fiorentina creerà tante occasioni, potrebbe anche segnare di più perché la porta la vede".

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