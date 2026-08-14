Giuseppe Commisso e la prima visita al Viola Park da presidente: le immagini

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Il presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso e sua madre Catherine sono tornati a Firenze nella giornata di ieri dopo circa 6 mesi e hanno portato una ventata d'entusiasmo all'interno del Viola Park con una visita serale che ha coinvolto tutta la squadra, compreso l'intero staff di Fabio Grosso.

Ad accoglierli c'era il direttore generale Alessandro Ferrari, con Giuseppe e Catherine che poi hanno abbracciato e salutato tutti i tesserati presenti con particolare empatia nei confronti proprio del tecnico e dei nuovi acquisti. Nelle foto, gentilmente fornite dalla Fiorentina, il momento in cui Commisso, per la prima volta presente in città ufficialmente da presidente del club, insieme alla madre, sono arrivati al Rocco B. Commisso Viola Park.