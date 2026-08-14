Calciomercato Sassuolo irritato dal caso Thorstvedt: la Fiorentina aspetta un nuovo domino

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La Fiorentina continua a lavorare per Thorstvedt ma senza contatti diretti col Sassuolo: col norvegese l'accordo c'è già da tempo

Non si sblocca la trattativa che potrebbe portare Kristian Thorstvedt a vestire la maglia della Fiorentina. I viola hanno da tempo un'intesa di massima col norvegese fino al 2031, con lo stesso centrocampista che sta spingendo per arrivare a Firenze senza però ricevere certezze d'acquisto da parte della società di Commisso.

Irritazione Sassuolo

Al Sassuolo ancora non sono arrivate offerte concrete da parte della Fiorentina, nonostante abbia già chiarito alle parti interessate che per una cifra intorno ai 12 milioni, vista anche la scadenza del contratto attuale fissata nel 2027, il giocatore potrebbe partire. Dalle parti di Reggio Emilia tra l'altro, avrebbe accolto con un po' di irritazione le ultime notizie legate all'affare con la Fiorentina, proprio perché per il momento nuovi contatti ufficiali tra società, non ce ne sono stati.

Un centrocampo in overbooking

Con ogni probabilità la Fiorentina deve prima chiarire la situazione del proprio centrocampo, al momento in overbooking vista la contemporanea presenza di giocatori potenzialmente in partenza come Brescianini, Fabbian e, forse, anche Fagioli. Senza prima aver chiarito questo aspetto, difficilmente si metterà al tavolo decisivo per trattare il norvegese, che comunque da giugno è una richiesta esplicita da parte dello stesso Grosso.

Un nuovo domino da completare

Il Sassuolo è pronto a fare la voce grossa, facendo circolare la voce che Thorstvedt potrebbe restare anche fino alla scadenza del contratto. Un potenziale bluff che però, in assenza di un accordo potrebbe anche verificarsi. La sensazione è che il domino visto in attacco con Piccoli in uscita e Pellegrino a Firenze possa replicarsi anche a centrocampo. Serve pazienza ma la Fiorentina proverà a chiudere per Thorstvedt, magari con l'inserimento di Fortini e un piccolo conguaglio economico. I pezzi del puzzle al momento sono lontani da incastrarsi per dare l'accelerata decisiva, ma con il mercato ancora aperto e più di quindici giorni a disposizione, la soluzione positiva del caso è ancora quella più probabile.