Problemi economici per la Lazio: la Lega ha bloccato l'acquisto di Frattesi

vedi letture

Si è momentaneamente bloccata la trattativa che avrebbe dovuto portare Davide Frattesi alla Lazio. L'accordo era ormai cosa fatta, con l'Inter che aveva detto sì all'offerta biancoceleste per un prestito a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro e condizionato al raggiungimento di almeno 25 presenze del centrocampista o al 10° posto in classifica della squadra di Gattuso. Ai nerazzurri anche il 50% dell'incasso della futura rivendita.

Al momento però, come riporta Sky Sport, la Lega Serie A ha bloccato il trasferimento per questioni relative agli indici finanziari: tra prestito oneroso e ingaggio, i capitolini sforerebbero il saldo zero. Il classe '99 era atteso nella giornata odierna a Roma, ma per il momento non partirà per la Capitale. I due club sono comunque al lavoro per risolvere la questione.