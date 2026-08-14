RFV Evacuo: "Kean è l'ago della bilancia. La Fiorentina è da Europa League"

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Ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", ex giocatore di Fiorentina e Benevento e oggi agente, Felice Evacuo ha presentato così la gara di stasera: "Sarà una bella partita per entrambe, la Fiorentina è in rodaggio mentre per il Benevento è una passerella, una bella cosa per mettersi in mostra. La proprietà campana è molto forte e ambiziosa, in questi anni ha puntato molto sul vivaio e tantissimi ragazzi hanno avuto la possibilità di esordire in Prima Squadra".

Pensa che Kean rimarrà?

"Paratici è uno che sa il fatto suo, ha portato a Firenze giocatori molto forti. Kean in questo momento è l'ago della bilancia. Può spostare gli equilibri, ma se rimanesse sarebbe un valore aggiunto. La squadra è molto più forte dell'anno scorso e può fare molto bene".

Come vede il cambio Piccoli-Pellegrino?

"Piccoli ha deluso lo scorso anno, la società ha avuto le sue ragioni e sicuramente Pellegrino porta una ventata d'entusiasmo. Anche perché sostituisce uno che l'anno scorso non ha rispecchiato le aspettative".

Pensa si debba avere pazienza con così tanti cambiamenti?

"Quando si mettono insieme tanti nuovi giocatori e un nuovo allenatore, è normale che serva del tempo per amalgamarsi e trovare alchimia. Ma i calciatori che stanno arrivando ora a Firenze sono di altissimo livello, è vero che c'è tanto lavoro da fare ma questo facilita il compito di Grosso".

A proposito di Grosso, cosa si aspetta?

"È uno che ha già fatto tanta esperienza, porta con sé un bagaglio tecnico importante. La Fiorentina vede in lui il collante giusto per la squadra, la scelta è stata ponderata e lui sarà in grado di trovare l'equilibrio di cui parlavamo prima. Anche da giocatore è partito dal basso ed è arrivato a tirare un rigore decisivo per il Mondiale, non credo che sentirà troppo la pressione. Ha tutte le caratteristiche ideali per la Fiorentina".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"È una squadra che può puntare ai primi sei posti, l'obiettivo dev'essere l'Europa League. Ma certamente servirà la pazienza di saper aspettare".