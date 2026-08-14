FirenzeViola La prima di Grosso col 4-3-2-1: Atta sulla trequarti assieme a Gud, Mastantuono parte fuori. Ballottaggio dietro

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La probabile formazione della Fiorentina per il debutto stagionale: Kean davanti, in due per una maglia a fianco di Dragusin

E così ci siamo. Stasera, ore 21.15, viene giù il velo sulla prima Fiorentina di Fabio Grosso. Difficile ricordarsi da quanto tempo mancava quest'atmosfera in città, quella da sabato del villaggio, di attesa, di hype anche per un trentaduesimo di Coppa Italia. E la posta in palio, un posto, un sedicesimo contro la vincente di Pisa-Empoli, è l'ultima cosa che conta. Gli occhi degli oltre 14mila curiosi che sfideranno l'afa e la voglia di mare saranno su Franco Mastantuono, che però dovrebbe partire dalla panchina. Possibile debutto sì, ma a partita in corso.

Il ballottaggio

Un punto di continuità rispetto alla Fiorentina edizione 2025/26 sarà il portiere e capitano, David De Gea. Davanti a lui il punto fermo è Radu Dragusin, nuovo arrivato ma subito leader del pacchetto arretrato. Accanto a lui corsa a due, Viery contro Luca Ranieri, col secondo che la potrebbe spuntare per ragioni di esperienza e gerarchie; a destra più Jimenez di Joao Mario, a sinistra confermato Valdepenas.

Occhio alle scelte

Passando al centrocampo, Grosso ci ha fatto capire che Mandragora, non al meglio per un problema alla schiena, non sarà del match. Quindi sono in quattro per tre posti, con Brescianini che parte dietro e la concreta possibilità di vedere dall'inizio Oulai e Fagioli assieme, con Ndour come mezz'ala destra a completare il trio. Da capire anche, nel caso, chi farà il vertice basso, anche se Grosso sembra preferire in quel ruolo uno con le caratteristiche dell'ivoriano.

Kean in attesa di Pellegrino

E poi davanti, con le scelte contate anche per mancanza di alternative. Perché Mastantuono come detto è pronto all'esordio ma a partita in corso, e perché lì sulla trequarti rimangono solo Gudmundsson e Atta nei due a supporto del centravanti; che sarà Moise Kean, in attesa di Mateo Pellegrino, che dovrebbe essere allo stadio. Assieme a lui anche la famiglia Commisso, col presidente Giuseppe e la madre Catherine pronti a tornare al Franchi dopo più di sei mesi. Perché Fiorentina-Benevento non è soltanto un turno preliminare di Coppa Italia, ma anche l'inizio di un nuovo ciclo.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Fagioli; Atta, Gudmundsson; Kean.

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodo, Pongracic, Joao Mario, Fortini, Mastantuono, Viery, Brescianini, Fabbian.

Allenatore: Grosso.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Prisco, Maita; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini.

A disposizione: Esposito, Sylla, Saio, Pierozzi, Dalle Mura, Kouan, Siatounis, Okereke, Logan, Mignani, Verdi.