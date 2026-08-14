Tre colpi e qualche cessione. Corriere Fiorentino: "30 mln per Fagioli. Dodo e Gud..."

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Non solo acquisti, la Fiorentina dovrà sistemare ancora delle cessioni. Si attendono offerte per Dodo, Gudmundsson e forse Fagioli

La Fiorentina ha completato il nono acquisto del mercato con Mateo Pellegrino, arrivato dal Parma per 22,5 milioni di euro di parte fissa più 2,5 di bonus, ma la rivoluzione viola non è ancora terminata. Come scrive il Corriere Fiorentino, Fabio Grosso ha indicato chiaramente le prossime necessità: servono almeno un terzino sinistro, un centrocampista e un esterno offensivo. Se sul nome dell’ala Paratici continua a mantenere il massimo riserbo, per la mediana l’obiettivo è invece noto da tempo: Kristian Thorstvedt. La trattativa con il Sassuolo prosegue, ma prima di affondare il colpo la Fiorentina dovrà liberare spazio, con uno tra Giovanni Fabbian e Marco Brescianini indicato come possibile partente.

Le cessioni da portare a termine

Attenzione, però, anche alla situazione di Nicolò Fagioli. Con il passare dei giorni, infatti, aumenta la possibilità che anche il centrocampista possa finire sul mercato: per convincere la Fiorentina ad aprire una trattativa servirebbe un’offerta da almeno 30 milioni di euro. In caso di cessione, non è quindi escluso che Paratici possa intervenire con due innesti in mediana anziché uno. Restano poi da monitorare le situazioni di Gudmundsson e Dodô, per i quali il club attende eventuali proposte ritenute all’altezza, mentre per gli esuberi Nzola, Barak e Sottil la sensazione è che bisognerà attendere le battute finali della sessione.