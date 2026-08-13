RFV Vinazzani: "Grosso 'libera' i cavalli pazzi. Ecco perché Mastantuono è un top"

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Claudio Vinazzani, ex calciatore del Napoli e della Lazio ora scout, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dal lavoro sul mercato portato avanti da Paratici nel corso di questa estate: "Io credo che quest'anno la Fiorentina, dopo tanti anni, ha cominciato a lavorare in modo serio e futuribile. Ha speso tanti soldi ma per giocatori di prospettiva. non so se arriveranno subito i risultati ma è stato un ottimo lavoro frutto dell'impegno da parte di Paratici".

Mastantuono?

"Non sarebbe arrivato al Real Madrid se non fosse un talento come tutti raccontano. Ha grandissima qualità, è un giocatore che può far innamorare i tifosi. Sicuramente dovrà adattarsi al calcio italiano. però ha un grande vantaggio: un allenatore che non è schematico dal punto di vista tattico. Ha un modo di giocare che lascia i giocatori liberi di essere dei cavalli pazzi per il campo. Mastantuono è veramente un giocatore importante".

E di Pellegrino cosa pensa?

"È un giocatore che sicuramente non è Kean, è meno tecnico ma è una vera e propria punta. È bravo ad attaccare lo spazio, è molto bravo di testa e sa proteggere palla, adatto alla Fiorentina che stanno costruendo. È il giocatore di fisicità che serviva, è meno egoista di Keane e questo può essere un vantaggio per la Fiorentina".

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