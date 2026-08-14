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Confermata l'assenza di Pellegrino contro il Benevento: non può essere ancora convocato

Confermata l'assenza di Pellegrino contro il Benevento: non può essere ancora convocatoFirenzeViola.it
Oggi alle 13:09Primo Piano
di Pietro Lazzerini
Mateo Pellegrino è da ieri un nuovo giocatore della Fiorentina ma non sarà presente tra i convocati per la partita di stasera contro il Benevento

Mateo Pellegrino non verrà convocato per la partita di questa sera valida per i 32esimi di Coppa Italia contro il Benevento per motivi burocratici legati al suo trasferimento dal Parma alla Fiorentina nonostante l'ufficialità sia arrivata già nella giornata di ieri.

L'argentino, come anticipato ieri da Fabio Grosso in conferenza stampa, con ogni probabilità sarà presente al Franchi nella tribuna autorità dove ci saranno anche il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, per assistere dal vivo alla prima partita dei nuovi compagni di squadra. 