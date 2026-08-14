Calciomercato
Confermata l'assenza di Pellegrino contro il Benevento: non può essere ancora convocato
FirenzeViola.it
Mateo Pellegrino è da ieri un nuovo giocatore della Fiorentina ma non sarà presente tra i convocati per la partita di stasera contro il Benevento
Mateo Pellegrino non verrà convocato per la partita di questa sera valida per i 32esimi di Coppa Italia contro il Benevento per motivi burocratici legati al suo trasferimento dal Parma alla Fiorentina nonostante l'ufficialità sia arrivata già nella giornata di ieri.
L'argentino, come anticipato ieri da Fabio Grosso in conferenza stampa, con ogni probabilità sarà presente al Franchi nella tribuna autorità dove ci saranno anche il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, per assistere dal vivo alla prima partita dei nuovi compagni di squadra.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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CalciomercatoConfermata l'assenza di Pellegrino contro il Benevento: non può essere ancora convocato
Con il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognonidi Luca Calamai
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1 Con il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
2 La prima di Grosso col 4-3-2-1: Atta sulla trequarti assieme a Gud, Mastantuono parte fuori. Ballottaggio dietro
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Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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