RFV De Santis promuove Pellegrino: "Lo vedo bene con Mastantuono dietro lui e Kean"

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Lorenzo De Santis, agente ed esperto di calcio argentino, ha parlato a Radio FirenzeViola di Mateo Pellegrino, soffermandosi sulle caratteristiche del nuovo attaccante della Fiorentina e sul suo possibile impiego insieme a Moise Kean: "È un profilo che a me piace molto. È il classico giocatore che viene valorizzato e apprezzato molto più in Italia rispetto all'Argentina, dove sono di bocca buona e prediligono centravanti come Julian Alvarez o Lautaro Martinez. Attaccanti come Pellegrino, così come era stato qualche anno fa per Retegui, fanno invece più fatica a essere considerati in patria".

De Santis ha poi evidenziato le similitudini con l'attaccante dell'Atalanta: "Vedo delle analogie con Retegui: hanno caratteristiche diverse, ma sono simili per struttura, capacità di essere dominanti nel gioco aereo e di fare reparto. Pellegrino ha segnato molti gol di testa, con intuizioni e anticipi sul primo palo, ma il Parma non era una squadra che sviluppava un gioco particolarmente offensivo. Questo gli ha permesso comunque di trovare gli spazi giusti".

Sulla possibilità di vederlo insieme a Kean, infine, ha aggiunto: "Credo che possano giocare insieme in certe partite e in determinati momenti. Grosso sta stringendo gli esterni e non escludo che possa passare a un rombo, con Mastantuono trequartista e due punte. I giocatori forti si trova sempre il modo di farli giocare insieme. Pellegrino ha le spalle larghe e la responsabilità di partire, sulla carta, come potenziale titolare. Se però dovesse partire Kean, la Fiorentina non potrebbe accontentarsi di un'alternativa: dovrebbe arrivare un giocatore di livello perlomeno simile a quello di Pellegrino".