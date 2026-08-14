Milan, l'attenzione del mercato si sposta sulle fasce. Piace anche Dodo

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Il Milan potrebbe spostare parte delle proprie attenzioni sulle corsie esterne nelle prossime settimane di mercato. Lo si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ripartendo dalle conferme di Musah, Ricci e Comotto che hanno infatti ridotto l'urgenza di intervenire ulteriormente a centrocampo, permettendo alla dirigenza rossonera di concentrarsi su altri reparti. Piuttosto si presterà attenzione alle fasce e tra i nomi valutati dai rossoneri c'è anche Dodo.

Il brasiliano nella lista del Diavolo

Tra i profili più interessanti c'è Nicola Zalewski, classe 2002 dell'Atalanta, giocatore duttile in grado di agire su entrambe le fasce. L'arrivo di Sarri sulla panchina nerazzurra potrebbe però limitare il suo spazio e rendere possibile una cessione: la valutazione del club si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Milan valuta anche altre opportunità: Nuno Tavares della Lazio è stato proposto, anche se la condizione fisica del portoghese rappresenta un elemento di riflessione. Sulla destra, invece, resta sotto osservazione Dodo, il cui futuro alla Fiorentina è ancora da definire. Il brasiliano è legato ai viola fino al 2027 e, con un solo anno di contratto davanti, potrebbe diventare un'occasione interessante a condizioni economiche favorevoli.