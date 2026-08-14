Tra Thorstvedt e Laurienté, Tuttosport: "Ecco i tre innesti che farà Paratici"
Sono già nove i nuovi giocatori arrivati alla Fiorentina in questa sessione di mercato. L’ultimo in ordine di tempo è Mateo Pellegrino, per il quale il club viola verserà al Parma circa 25 milioni di euro bonus compresi. L’attaccante argentino, che ha firmato un contratto di cinque anni da circa 1,5 milioni netti a stagione, è arrivato ieri a Firenze per sostenere le visite mediche, ma non sarà a disposizione di Fabio Grosso per la sfida di questa sera contro il Benevento per motivi burocratici.
Ciò che manca ancora
Secondo Tuttosport, però, il mercato viola non è ancora concluso. Grosso attende infatti almeno altri tre innesti per completare la rosa: un terzino sinistro, un centrocampista – con Kristian Thorstvedt sempre in cima alle preferenze – e un esterno offensivo. In quest’ultimo caso resta da capire se il nome giusto possa essere Armand Laurienté. La Fiorentina, dunque, dopo nove acquisti è ancora al lavoro per completare definitivamente il nuovo gruppo a disposizione del tecnico.
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