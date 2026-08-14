Il Caffè Nero Bollente: "Fagioli oggi titolare. Altrimenti vorrebbe dire che è sul mercato"

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Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Nicolò Fagioli e della sua eventuale presenza nella formazione di stasera: "Con Atta avanzato e senza ancora un centrocampista che chiede Grosso, se Fagioli non gioca titolare, allora è evidente che sia fuori dal progetto viola. Vorrebbe dire che è in vendita.

E mi dispiacerebbe un sacco, Fagioli è un grande talento e non si capisce perché Grosso non voglia provare almeno in estate la possibilità di mettere insieme due "genietti" come Fagioli e Oulai. Poi magari stasera spunta titolare, altrimenti da domani sarebbe giusto cercare la squadra pronta ad acquistarlo".