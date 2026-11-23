RFV Reginaldo: "La Fiorentina mi intriga davanti ma ha fatto tanti errori, uno su tutti riguarda Mandragora"

Reginaldo Ferreira da Silva, ex attaccante di Fiorentina e Siena, con un passato anche al Monza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" a poche ore da Monza-Fiorentina: "Può essere la partita della svolta per la Fiorentina, che non merita la posizione di classifica occupata adesso. Ho visto un miglioramento in queste ultime tre partite, serve un po' di sacrificio in più perché poi davanti i viola hanno tanta qualità per fare differenza. Nello specifico, su un attaccante, Mateo Pellegrino, dico che sta trovando gol perché sta giocando con continuità, uno come Beto può comunque dare una grossa mano.

Sugli altri singoli, Viery è un ottimo prospetto, è un po' disordinato ancora ma crescerà. A me poi Njie piace tanto. L'ho visto alla prima di campionato, in Torino-Milan, e già lì faceva delle sgasate impressionanti. Lui e Mastantuono possono fare la differenza anche perché liberano spazi per gli altri".

E sulle scelte fatte in estate: "Secondo me la gestione è stata sbagliata. Vanoli per quanto fatto vedere meritava la conferma, stessa cosa per Mandragora, uno come lui serviva tantissimo a questa squadra. E poi c'è stata qualche spesa fatta a caso, per cercare di dare una scossa dopo un anno tremendo. Bisognava fare acquisti più mirati ecco, tutto qua".