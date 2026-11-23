FirenzeViola La Fiorentina sfida Varela: il portoghese potrebbe essere il 'nuovo' Vlahovic

Varela è il capocannoniere dell'attuale Serie A e ha già attirato le attenzioni di Juve, Napoli e tanta Premier: il Monza chiede 35 milioni

Gustavo Varela è il principale pericolo offensivo che stasera la Fiorentina dovrà affrontare contro il Monza. Il ragazzo portoghese arrivato nell'anonimato dopo la stagione in prestito dal Benfica al Gil Vicente, ha già attratto l'interesse dei migliori club d'Italia e d'Europa, con la società brianzola che è già pronta a contare i milioni che potrebbe incassare a gennaio. 35 milioni di euro di valutazione, con una plusvalenza che supererebbe ampiamente i 30, visto l'investimento estivo da 3,5 milioni per acquistarlo dal Benfica.

Juric pronto a farne a meno già a gennaio

Napoli e Juventus sono le principali società che hanno già mostrato interesse per lui, ma non sono le uniche pronte a muoversi. In Premier League si è parlato con insistenza di Liverpool e Tottenham, con Varela che dopo appena 10 partite, condite però da ben 9 gol, è già pronto per sganciarsi dal mondo Monza e rilanciarsi anche a livello internazionale. Un colpo da favola per i brianzoli che potrebbero sì perdere il proprio bomber ma anche incassare abbastanza per accontentare Ivan Juric, che proprio ieri ha ribadito questo concetto: "Se arrivano 40 o 50 milioni e li riutilizziamo per me è un bene".

Varela come il Vlahovic della Fiorentina

Certo questo Monza non è la Fiorentina di Italiano che perse il capocannoniere a gennaio quando decise di cedere Vlahovic, e dunque potrebbe anche rischiare di sprofondare ulteriormente in classifica. Ma è altrettanto chiaro che il calcio contemporaneo non aspetta, soprattutto quando si parla di plusvalenze di questa entità. Dunque anche a costo di rischiare ulteriormente un immediato ritorno in B, Varela a gennaio lascerà il Monza. E la Fiorentina spera che stasera non confermi quanto fatto fino ad oggi, magari per alzare ancora il costo del suo cartellino.