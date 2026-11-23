FirenzeViola Totoformazione, quotidiani tutti sulla stessa linea: l'unico ballottaggio è tra Njie e Gnonto

La Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Monza con Vanoli che, dopo la sosta, arriva all'incontro con alcuni dubbi di formazione legati allo stato di forma di alcuni singoli, reduci da alcuni problemi fisici. In ogni caso, al di là degli interpreti, il tecnico viola sembra orientato ad andare in continuità con il 4-2-3-1 già proposto contro la Juventus al Franchi prima della pausa per le nazionali.

Ndour recupera ed è titolare

La probabile formazione della Fiorentina è la stessa su praticamente tutti i quotidiani. Tra i pali nessun dubbio: spazio a David De Gea. Davanti allo spagnolo, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jimenez sulla corsia destra e Joao Mario su quella sinistra, con Dragusin e Ranieri, di ritorno da titolare al posto di Viery, a formare la coppia centrale. A centrocampo invece recupera Ndour che agirà al fianco di Oulai.

Ballottaggio in trequarti

Il vero dubbio di giornata riguarda l'attacco, o meglio, la trequarti. Sicuri del posto infatti dovrebbero essere sia Franco Mastantuono, pronto a incidere dalla sua mattonella di destra, che Pedro Gonçalves, alla seconda da titolare consecutiva come trequartista centrale dopo la gara giocata dal primo minuto prima della sosta contro la Juventus. È ballottaggio aperto invece sulla sinistra, con Gnonto che insidia Njie, reduce da un colpo subito alla coscia in Svezia-Polonia. Il giocatore è disponibile e ha recuperato, ma è possibile che Vanoli adotti comunque la via della prudenza prefendogli l'ex Leeds. Davanti ovviamente confermatissimo Pellegrino

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Nazione (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Njie, Pellegrino

Corriere dello Sport (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Njie, Pellegrino

Repubblica (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Njie, Pellegrino

Firenzeviola.it (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Mastantuono, Gonçalves, Njie, Pellegrino