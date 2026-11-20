RFV Malotti: "I problemi della Fiorentina non si risolvono sul mercato"

Questo il pensiero del tecnico Roberto Malotti a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" sulla difesa della Fiorentina: "Tutto parte dall'idea di gioco dell'allenatore. Se si vuole una difesa alta, tutta la squadra deve essere aggressiva, dagli attaccanti ai difensori. Altrimenti si lasciano spazi facilmente attaccabili dagli avversari, come accaduto contro il Genoa. Sono favorevole a una difesa alta, ma servono pressione e organizzazione collettiva. Quando un difensore è costretto a rincorrere l'avversario verso la propria porta, parte inevitabilmente in svantaggio".

La coppia Fagioli-Ndour può funzionare oppure serve un centrocampista con maggiori caratteristiche difensive?

"Dipende dal sistema di gioco. I giocatori di qualità sono sempre importanti, ma devono essere disponibili al sacrificio e alla riconquista immediata del pallone. La riaggressione è fondamentale per impedire agli avversari di organizzare le proprie azioni. Non è soltanto una questione di caratteristiche individuali, ma di applicazione collettiva. Contro il Genoa, per esempio, in occasione di un gol, un centrocampista avversario si è inserito alle spalle di Ndour senza essere seguito. Sono errori che riguardano anche l'atteggiamento e l'interpretazione delle richieste dell'allenatore".

Alla Fiorentina manca un centrocampista con caratteristiche specificamente difensive?

"In questo momento non vedo nella rosa un giocatore capace di risolvere da solo questi problemi. Bisogna adattare gli uomini a disposizione e costruire un sistema che li valorizzi. La certezza è che la fase difensiva non funziona e deve essere migliorata attraverso il lavoro collettivo".

L'inserimento di un giovane come Oulai al posto di Fagioli potrebbe risolvere queste difficoltà?

"No, non credo. È un ragazzo giovane, con qualità e margini di crescita, ma non ha ancora l'esperienza necessaria per cambiare gli equilibri di un reparto che non funziona. Può disputare ottime partite, ma non può risolvere da solo problemi che riguardano tutta la squadra".

A gennaio servirebbe un centrocampista come Hojbjerg, capace di dare equilibrio alla squadra?

"Per caratteristiche sarebbe un profilo adatto, perché potrebbe garantire maggiore ordine e solidità. Tuttavia, non si può pensare che un singolo acquisto risolva tutti i problemi: molto dipende dal lavoro dell'allenatore e dall'organizzazione collettiva. Anche giocatori come Fagioli devono migliorare nella chiusura delle linee di passaggio, attraverso un lavoro tattico specifico".

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