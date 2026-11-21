RFV Croci-show con l'Italia Under 17, lo scout: "In Italia mancano giocatori così"

Francesco Federico Pagani, scout calcistico che è intervenuto oggi su Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo", ha commentato l'esordio con l'Italia Under 17 di Federico Croci, giovane calciatore della Fiorentina Primavera autore di una doppietta all'esordio: "Ha una caratteristica importante che lo rende differente dagli altri calciatori della sua età, il passo. Perché è molto bravo in fase offensiva in quasi tutte le situazioni, ma è soprattutto quando allunga la falcata che ha una velocità di base molto importante e fa la differenza. In Italia mancano giocatori così: su questa cosa dovrebbe fondare la sua carriera.

Per il resto, può giocare ovunque in attacco perché ha anche il fiuto della prima punta e questo è un dato a suo favore perché spesso si vanno a vedere le statistiche. Però lo vedo più come seconda punta o sotto punta, libero di svariare. Non proprio un esterno puro: secondo me di fianco a una prima punta strutturata può trovare il completamento delle sue caratteristiche".