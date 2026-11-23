Njie dalla panchina a Monza? La Nazione: "Sulla sinistra giocherà Gnonto"

La rifinitura di ieri mattina ha portato in dote le buone notizie tanto attese in casa Fiorentina: Atta ormai in gruppo da una settimana, ha proseguito nel suo lavoro completo svolgendo anche la partitella di fine allenamento, mentre Ndour e Njie hanno partecipato per la prima volta al lavoro collettivo, dando la sensazione di essere del tutto guariti. Chiaro però che le scelte di formazione per la sfida di questa sera all’U-Power Stadium saranno dettate soprattutto dallo stato di forma di chi è rimasto a Firenze a lavorare con continuità e di chi, soprattutto, non rappresenta pronti-via un cambio forzato a gara in corso. Difficile, in sintesi, pensare che tanto Atta quanto Njie oggi possano partire titolari, anche se soprattutto l’ex Toro non è stato vittima di problemi particolarmente seri (l’esterno aveva avvertito in partita un piccolo risentimento alla coscia «stoppato» in tempo).

Ragion per cui è lecito pensare che, rispetto all’undici di partenza che prima della sosta ha affrontato la Juventus, possa esserci almeno uno se non due cambi all’inizio. La corsia offensiva di sinistra, sottolinea La Nazione, dovrebbe essere infatti affidata a Gnonto e non a Njie.