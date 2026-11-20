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Ceccarini: "Calendario viola? Servono almeno tre vittorie, gli avversari sono alla portata"
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Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Radio FirenzeViola, nel suo quotidiano programma "Nik&Nik" con Niccolò Santi, ha parlato del cammino che attende la Fiorentina in campionato, queste le sue dichiarazioni sui possibili punti che la fomazione viola potrebbe raccogliere nelle prossime cinque partite prima della fine dell'anno: "Sulla carta ci sono, Monza, Udinese, Cagliari e Parma che sono più deboli della Fiorentina, mentre con il Bologna siamo li per il livello delle due squadre. Non ho idea di quanti punti possa fare la squadra viola, io spero che ne ottenga almeno nove su quindici. Tre vittorie vanno fatte".
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