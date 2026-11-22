RFV Dionigi su Pellegrino: "Vi spiego cosa apprezzo di lui. Crescerà"

Il tecnico, Davide Dionigi, è intervenuto a "BenveLand" su Radio FirenzeViola per dire la sua su questa prima parte di Serie A: "È sorprendente vedere il Frosinone al posto della Fiorentina e viceversa. Come accade spesso, intorno all'undicesima giornata iniziano a delinearsi i reali valori del campionato, evidenziando le differenze tecniche tra le grandi squadre e quelle di medio-bassa classifica. Si prospetta una lotta per la Champions League tra cinque o sei formazioni e una battaglia per la salvezza tra altre quattro o cinque. Fa comunque particolare effetto vedere la Fiorentina così in basso".

Sembra esserci un ritorno dei centravanti e dei classici numeri nove in Serie A: stiamo assistendo a un cambiamento nel modo di interpretare il calcio?

"Sì, anche grazie alla riduzione dei tempi morti, che permette di giocare di più e favorisce lo spettacolo. In passato si è dato troppo spazio al possesso palla e al tiki-taka, cercando attaccanti maggiormente coinvolti nella manovra piuttosto che veri finalizzatori. Adesso si sta tornando a un calcio più verticale, in cui si attacca maggiormente la porta e gli attaccanti tornano a essere protagonisti sotto rete".

L'impatto di Varela al Monza è stato sorprendente. Riuscirà a mantenere questa straordinaria efficacia realizzativa anche nel lungo periodo?

"Varela ha dimostrato di avere un grande fiuto del gol e un'ottima capacità di sfruttare le occasioni. Considerando che il Monza produce meno opportunità rispetto ad altre squadre, la sua percentuale realizzativa è ancora più significativa. Dovrà trovare continuità e abituarsi alle contromisure degli avversari, ma quanto sta mostrando lascia ben sperare per il futuro".

Pellegrino sta raccogliendo un'eredità importante e cercando di confermare quanto mostrato a Parma. Quali sono i suoi margini di crescita?

"È un giocatore che apprezzavo già ai tempi del Parma. Possiede caratteristiche importanti per un centravanti: potenza, qualità tecnica, forza fisica e abilità nel gioco aereo. Ha margini di miglioramento molto ampi e può ancora crescere tanto. Non è semplice raccogliere un'eredità come quella di Kean, anche perché si tratta di due attaccanti con caratteristiche molto diverse, ma il suo percorso è ancora tutto da sviluppare".

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