FirenzeViola Gnonto vuole conquistare Vanoli e la Fiorentina ma ha un problema di nome Njie

Gnonto sperava di partire titolare dopo due settimane di preparazione ma Njie sta bene e Vanoli dovrebbe puntare di nuovo su di lui

Willy Gnonto si è preparato per due settimane per farsi trovare pronto in caso di bisogno in vista della sfida di stasera contro il Monza e negli ultimi giorni le sue quotazioni erano schizzate verso l'alto a causa dell'infortunio di Alieu Njie all'esordio con la Nazionale della Svezia, ma nonostante sia stato provato a più riprese come titolare, il ragazzo arrivato da Torino è tornato di nuovo in pole per scendere in campo dal 1'.

Njie torna in pole

Njie infatti pare aver già recuperato dopo il piccolo stop contro la Polonia e dopo i recenti exploit in campionato, Paolo Vanoli difficilmente ne farà a meno se non costretto a farlo. E siccome la sua condizione pare essere pienamente a posto, Gnonto è destinato a iniziare nuovamente guardando gli altri dalla panchina. L'ex Leeds fino ad oggi ha disputato appena 350' divisi in 10 partite e l'ultima apparizione da titolare risale al Genoa, prima partita dopo la lunga sosta precedente a quella terminata con questo weekend. Una sola partita disputata per intero contro il Pisa in Coppa Italia, gara dove per ora ha segnato anche il primo e unico gol in Italia.

Gnonto dovrà convincere il club a puntare su di lui

Vanoli lo considera comunque un valore aggiunto, un soldato da chiamare in battaglia a ogni occasione utile. Il problema è che per ora è stato, insieme a Beto, il meno convincente dei nuovi acquisti offensivi. Lui non perde occasione per dire quanto sia felice di vestire la maglia viola, ma la sua condizione di prestito con semplice diritto di riscatto lo costringe a cambiare marcia per convincere non solo Vanoli ma anche il club a investire su di lui. Il ballottaggio di stasera però non sembra la prima occasione utile per farlo, almeno non da titolare.