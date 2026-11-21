Un filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela

A Monza in ballo punti pesanti, e l'opportunità di dare continuità alle scelte dell'estate. Mentre Atta si avvia a tornare tra i convocati, la difesa si prepara all'esame Varela

Gli switch tirati in ballo da Vanoli sono poi quelli che tutti si augurano di vedere in campo. In una Fiorentina che riesca a dar seguito a progressi arrivati con i 3 risultati utili consecutivi collezionati prima della sosta. Due pareggi, con Atalanta e Juventus, intervallati dalla vittoria di Reggio Emilia che hanno restituito una squadra più quadrata, ma sempre troppo incline alle disattenzioni difensive.

Il reparto più critico

Già, perché al netto della buona notizia di un Atta ormai prossimo al rientro, di elementi come Gonçalves o Pellegrino che senza nazionali hanno potuto lavorare al Viola Park, o di chi come Oulai e Mastantuono ha fatto rientro al Viola Park con un bel carico di fiducia per i gol segnati con le rispettive selezioni, sulla difesa pesano ancora parecchie incertezze, figlie di quei 25 gol al passivo che oggi rendono Varela uno spauracchio dal quale guardarsi con attenzione

Scongiurare il rischio di ritrovarsi senza obiettivi

Più in generale, però, da qui a fine anno la Fiorentina ha l'opportunità di dare un senso reale alla classifica di quest'anno, con un obiettivo diverso dalla semplice salvezza, dopo che negli ultimi giorni è stato ribadito quel concetto di costruzione che definisce l'annata viola. E' chiaro che con tutti i cambiamenti arrivati in estate serva tempo per trovare una fisionomia di squadra definita, altrettanto che il rischio di ritrovarsi di fronte a una nuova stagione orfana di obiettivi si faccia altissimo non dovessero arrivare punti nelle prossime 4, 5 sfide.

Fondamenta più solide

Perché poi al netto dei percorsi futuri esiste un presente che questa squadra deve provare a colorare, e una serie di qualità che devono necessariamente uscire fuori. In tempi di scarso entusiasmo intorno alle vicende viola, e non potrebbe essere altrimenti rileggendo l'ultima annata, solo un cambio di passo può scuotere l'ambiente, e magari dare anche una prospettiva migliore a quelle fondamenta che Paratici ha gettato con il mercato estivo. E sulle quali continuerà a intervenire nel corso della prossima finestra di trattative invernali.