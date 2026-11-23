Social Ryanair punge la Fiorentina: "La tua ex senza di te è più in crisi dei viola"

L'avvio di campionato difficile della Fiorentina, attesa stasera dalla sfida in casa del Monza, diventa anche materiale per l'ironia dei social. Questa volta a intervenire è stato il profilo ufficiale di Ryanair Italia, che su X ha pubblicato una delle sue solite battuta pungente sulle difficoltà della squadra viola. "La tua ex senza di te è più in crisi della Fiorentina".

Una frecciata che gioca sul momento particolarmente complicato attraversato dalla formazione toscana, diventata bersaglio anche dell'ironia del web. Il messaggio ha sfruttato il linguaggio delle relazioni sentimentali per sottolineare, con sarcasmo, la situazione della Viola, attirando l'attenzione degli appassionati di calcio e degli utenti social. Questo il post in questione: