RFV Calamai: "Viola, ora o mai più per la risalita: a Monza gara verità"

Nel suo consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", in onda come tutti i giorni su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha parlato dei temi di avvicinamento a Monza-Fiorentina: "Io credo di aver detto almeno un milione di volte nella mia carriera che ci stavamo avviando alla partita del bivio, a quella della verità, perché il calcio è fatto di mille bivi, mille verità e mille grandi occasioni. Però stavolta, lo ripeto con ancora più forza. Anche perché guardando i risultati dell'ultima giornata di campionato ci sono realtà che continuano a vincere, penso alla Lazio, alla Roma al Como, alla Juventus e anche all'Atalanta che ha recuperato contro l'Inter. Non solo dunque le grandi che vanno a cento all'ora ma anche quelle che sono realtà in difficoltà. Il Napoli anche ha vinto.

E questo cosa c'entra con i viola direte voi. C'entra perché se noi stiamo nel giusto nel dire che le prossime giornate di campionato fino a Natale hanno una valenza importante collegata insieme per capire le ambizioni viola, è evidente che la sfida di stasera è davvero un bivio decisivo. Non credo comunque che questa squadra finirà a lottare per la salvezza. Ma continuo a coltivare la speranza di arrivare a Natale e poter guardare classifica e calendario, cosa che non facciamo dall'inizio del torneo. Per far questo serve una striscia di vittorie, per far questo serve vincere stasera a Monza".