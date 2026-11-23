RFV Gamberini (Dazn): "Pedro Gonçalves? Aveva solo bisogno di tempo. Da trequartista può esaltarsi"

Simone Gamberini, telecronista di Dazn, per cui si occupa anche del campionato portoghese, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per parlare dei temi di Monza-Fiorentina:

Come affronteranno i viola il post sosta? "A Genova l'approccio alla partita fu fatale. Il ritorno dalla sosta è stato drammatico. Quel tipo di situazione ha fatto scuola, ora i viola poi, guardando il calendario può rimettersi apposto, mentre il calendario dopo la scorsa sosta era più tosto. Le gare com Como e Inter hanno avuto comunque aspetti positivi. Ora le avversarie sono di fascia più bassa, ma i viola i loro jolly li hanno già giocati e sono spalle al muro. Per evitare di rendere gare come quella di stasera scontri diretti serve vincere. C'è l'obbligo di raddrizzare la classifica".

C'è spazio secondo lei spazio per recuperare in classifca? "Dipende sempre dall'obiettivo. C'è margine per non doversi guardare indietro, quello per guardare alle prime sette c'è solo se si incastrano una serie di risultati positivi. Non so però verificare il livello dello spogliatoio. La squadra a livello tecnico è competitiva, non ho mai creduto a chi diceva che erano state prese solo figurine, ma è distante in classifica e poche volte ha dato la dimostrazione di essere in controllo della situazione. Parentesi positive possono riportarle nella zona sinistra per poi valutare a gennaio quanto sono distanti le posizioni nobili".

Come valuta la crescita di Pedro Gonçalves? "Lo avevamo detto che aveva bisogno di diverse settimane per recuperare la condizione. Qualche sprazzo delle sue qualità si era visto e lo si è visto meglio nelle ultime due prestazioni. Ora però ci sono le situazioni di calendario giuste per sperimentare una trequarti di qualità come quella che si era vista solo contro il Como. Anche con la Juve si è vista ma ora per i tipi di avversari può essere ancora più interessante e può valorizzare Goncalves e il gioco viola, connettendolo ancor di più a Mastantuono".